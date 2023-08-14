Britney Spears’ın yeni direk dansı videosu gündeme oturdu

Pop yıldızı Britney Spears'ın, yeni bir striptizci direği satın aldıktan sonra Instagram'daki takipçileriyle paylaştığı "şehvetli" video büyük ilgi gördü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medyada düzenli olarak bikiniyle dans ettiği anlarını yayınlayan pop şarkıcısı Britney Spears, bu sefer de arka planda Nine Inch Nails’in şarkısı Closer çalarken, direk dansı becerilerini sergiledi.

Trent Reznor tarafından yazılan ve 1994 tarihli The Downward Spiral albümünde yer alan parça, hayranları tarafından “kendinden nefret etme ve takıntı” üzerine bir meditasyon olarak tanımlandı.

41 yaşındaki Spears videoyu, “Bu direği iki gün önce aldım ve dün gece ilk kez kullandım” yorumuyla paylaştı.

Video yayınlandığı ilk iki saat içinde 519 binden fazla beğeni topladı. Ünlü şarkıcı, her zaman olduğu gibi videoya yorum yapma özelliğini kapattı.

Uzun sarı saçlarını açık bir şekilde bırakan iki çocuk annesi Spears’ın, vücudunu oldukça enerjik bir şekilde kullanabilmesi dikkat çekti. Ünlü isim, görüntüyü her açıdan yakalamak için direğin arkasına birkaç tam boy ayna da yerleştirdi.

İlginizi Çekebilir Britney Spears, Spotify'da bir milyarlık dinlemeye ulaştı

İlginizi Çekebilir Britney Spears, NBA yıldızının korumasının tokadıyla sarsıldı