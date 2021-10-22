Bu zamanda tiyatro

25. İstanbul Tiyatro Festivali, perdelerini açtı. ‘Bu Zamanda Tiyatro’ sloganıyla yola çıkan festivalde yeni normal arayışındaki dünyaya tiyatronun gözünden bakan yapımlar yer alıyor.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 25. İstanbul Tiyatro Festivali, bugün başladı. 20 Kasım'a kadar devam edecek olan festival, fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, çocuk oyunlarından beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla izleyicilerle buluşacak.

İLK OYUN IRGAT

Festivalin fiziki ilk oyunu, Irmak Bahçeci'nin yazıp Emrah Eren'in yönettiği, Emre Kınay'ın rol aldığı Irgat. Macbeth'ten Romeo ve Juliet'e, On İkinci Gece'den Venedik Taciri'ne; Shakespeare oyunlarından alıntılarla tasarlanmış bir kolaj olan Irgat'ta, Shakespeare klasiklerinin ihanet, kıskançlık, şüphe, kanlı savaşlar, yanılsama, ateşli aşk ve intikam arzusu gibi temalarıyla, günümüzün; iç savaş, grevler, kadın cinayetleri, homofobi, emek sömürüsü gibi güncel meseleleri iç içe geçiyor. Oyun, 25 ve 26 Ekim'de saat 20.00'de Duru Ataşehir'de sahnelenecek.

Festivale Fransa'dan konuk olan dans gösterisi Waterfloor zamanımızın iklimsel çalkantılarıyla yüzleşen bir bedeni ve onun yansımasını, bir “su manzarasında” ortaya koyuyor. Ali Salmi imzalı gösteri, 30 ve 31 Ekim'de saat 20.00'de Müze Gazhane'de ücretsiz izlenebilecek. Kendine özgü bir tiyatro dünyasına sahip İtalyan yönetmen ve oyuncu Pippo Delbono'nun, sirk estetiği ve büyüsünü harmanlayan gösterisi Neşe, 4 ve 5 Kasım'da saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

GERÇEK BİR HİKAYE

Festivalin merakla beklenen bir diğer oyunu Medea'da ise sahnelediği her oyunu heyecan yaratan yönetmen Simon Stone, antik tragedya yazarı Euripides'in neredeyse tarih boyunca sahnelenen Medea'sını günümüzün diliyle ve gerçek bir olaydan çıkarak yeniden yazıyor. MÖ 5. Yüzyıl'dan bu yana, tiyatro sahnelerinin belki de en karanlık karakteri Medea, bu defa sıradan bir ailenin içinde karşımıza çıkıyor. 1995'te eşinden boşanan Amerikalı bir doktorun, boşanma sonrasında iki çocuğunun da içinde olduğu evini ateşe verdiği gerçek bir hikayeye selam gönderiyor. Oyun 17 ve 18 Kasım'da saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izlenebilecek. Festival programının tüm ayrıntıları tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.