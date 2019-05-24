Burcu Biricik onlara kelebeklerle destek oldu

Kızları dünyada görülme sıklığı 50 binde bir olan Treacher Collins sendromu ile dünyaya gelen genç çift Emre-Öznür Erdal, yüz bölgesinde anomali ve görünür farklılığı olan bireylere yönelik bilinç oluşturmak amacıyla Yüzümle Mutluyum Derneği’ni kurdu. Dün ise ilk kez Yüzümle Mutluyum Günü kutlandı. Kutlamalara destek veren bir isim de Burcu Biricik’ti.

Biricik, Instagram hesabından bir video paylaştı ve şöyle dedi: “Videoyu iki gün önce çekip yorgunluktan paylaşmayı unutmuşum Umarım çok geç kalmamışımdır. Yüzümle Mutluyum Derneği'nin yaptığı güzel işleri görmemiz, bilmemiz gerekiyor. Yüzümüze kelebekler çizelim ve yüzümle çok mutluyum diyelim o güzel arkadaşlarımız için.”