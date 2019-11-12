Çayevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çay evi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Çayevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çay evi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘çayevi’dir. Çayevi mi, çay evi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘çayevi'dir.

ÇAYEVİ NE DEMEK: Çay, kahve vb. içeceklerin hazırlandığı ve içildiği yer, çay ocağı, çayhane.

ÇAYEVİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin çayevi mi, çay evi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çayevi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

çay evi (Yanlış kullanım)

çayevi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Köşedeki çayevinde bir çay içelim istersen!”