Çayevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘çay evi’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘çayevi'dir.
ÇAYEVİ NE DEMEK: Çay, kahve vb. içeceklerin hazırlandığı ve içildiği yer, çay ocağı, çayhane.
ÇAYEVİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin çayevi mi, çay evi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çayevi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
çay evi (Yanlış kullanım)
çayevi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Köşedeki çayevinde bir çay içelim istersen!”