Cemal Süreya ölümünün 30. yılında Kadıköy’de anılıyor
Caddebostan Kültür Merkezi’nde, Kadıköy Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği’nin hazırladığı
programla anılıyor. Şiirlerinden örneklerin sunulacağı etkinlikte konuşmacılar Cemal Süreya’nın modern şiirimizdeki konumunu değerlendirecek.
Dinleti sonrasında kokteyle geçilerek Aydan Ay’ın Zuhal ile Cemal kitabını imzalayacağı etkinliğin en özgün bölümü ise Nebil Özgentürk’ün
30. Yıl Armağanı olarak hazırladığı belgesel. Belgeselde Özgentürk, şairle hayranlarını usta bir kurguyla buluşturuyor, şiirseverleri şairin engin dünyasında belleklerden silinmeyecek bir gezintiye çıkarıyor.