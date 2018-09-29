Doğu ve batı rap ile birleşti

Red Bull Music Festival İstanbul kapsamında dün hip hop kültürünün sevilen isimleri İstanbul Boğazı’nın tam ortasında bir araya geldi. 14.00’dan başlayarak 16.00’a kadar devam eden motor seferlerinde 4 MC ve 4 beatmaker sahne aldı.

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Red Bull Music Festival İstanbul'un üçüncü gününde hip hop kültürü ön plandaydı. 14.00-16.00 saatleri arası Kadıköy-Beşiktaş seferi yapan motorlarda 4 MC ve 4 beatmaker yer aldı. Saat 14.00'de Kadıköy'den kalkan motorda Hayki ile Tanerman, 14.30'da Xir ile Noisart, 15.00'da Allame ile Da Poet ve de 16.00'da Anıl Piyancı ile Ufuk Kevser vardı. Yarım saat boyunca performanslarıyla İstanbul'un Doğu ve Batı yakası birleştiren rapçiler yolculardan da büyük bir ilgi gördü.

RAP MÜZİĞİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ SAHNEDE

Aynı günün akşamında ise Zorlu PSM'de gerçekleşen konserde Kamufle ve Dostları (Allame, Anıl Piyancı, Da Poet, Hayki, Kayra, Lewo, Server Uraz, Tankurt Manas) Little Simz, Zebra Katz ile Ezhel ve konukları (Korhan Futacı ve Ben Fero) yer aldı.

9 SAAT KESİNTİSİZ MÜZİK

Festival bu akşam Beykoz Kundura Fabrikası'nda düzenlenecek ve Talaboman, Barış K, Fennesz gibi isimlerin performanslarının gerçekleşeceği Red Bull Music Academy gecesi ile devam edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan gecede müzik kesintisiz olarak sabah 05:00'e kadar sürecek. Uluslararası bir müzik enstitüsü olan Red Bull Music Academy'nin 20'inci yılının kutlanacağı gecede ayrıca Pan Daijing, Vladimir Ivkovic, Dopplereffekt, Sassy J, Volcov,, The Bug, Miss Red, İpek Görgün, Seretan, Robogeisha gibi isimler de yer alacak.