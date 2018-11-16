Dünyaya kapalı ülkenin renkli sergisi

Dünyanın en totaliter ülkelerinden birisi olan ve dışa kapalılığıyla bilinen Kuzey Kore'de çekilen fotoğraflar, 'Kuzey Kore El Sanatları ve Yaşam Fotoğrafları Sergisi'nde bir araya getirildi. Sergi, İstanbul Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

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İstanbul Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılan ‘Kuzey Kore El Sanatları ve Yaşam Fotoğrafları Sergisi,’ 2018 yılında Dünya Değişmeden organizasyonun düzenlediği turlara katılan fotoğrafçıların çektiği eserlerden oluşuyor.

Sergide Kuzey Kore'den gelen el sanatları ürünleri de sergileniyor. Beş gün sürecek sergi, dünyaya kapalı ama bir o kadar da barındırdığı kültür ile şaşırtıcı olan Kuzey Korey’i merak eden sanatseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.



“DAHA FAZLA İNSANA KUZEY KORE’Yİ TANITMAK İSTİYORUZ”

Aralarında belgeselci-gezgin Coşkun Aral'ın da fotoğraflarının bulunduğu serginin küratörlüğünü üstlenen Ömer Serkan Bakır, “Kuzey Kore çok kapalı bir ülke ve çok az sayıda turist gidiyor. Burada renkli fotoğraf karelerini sergileyerek daha fazla insanın Kuzey Kore’yi tanımasını sağlamak istiyoruz. Kuzey Kore şuan turizme açılmaya çalışan bir ülke bu sebeple anlamlı bir sergi” dedi.

Sergi, 20 Kasım’a kadar Akatlar Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.