Elektronik müziğin efsanesi Türkiye’de

Geçtiğimiz yaz üçüncüsünü düzenlendiği Big Burn Istanbul Festival ile 2019'a damgasını vuran Burn Enerji İçeceği, İngiliz prodüktör ve DJ John Digweed'i 8 Kasım Cuma gecesi İstanbul RX ve 9 Kasım Cumartesi Pixel Club Ankara'da ağırlıyor.

Sayısız sanatçının kariyerine katkıda bulunan Bedrock Records plak şirketinin kurucusu, eskiden New York'ta bulunan efsanevi kulüp Twilo'nun resident DJ'i ve meslektaşı Sasha ile beraber imza attığı sayısız EP ile John Digweed, 20 yılı aşan kariyeriyle elektronik dans müziği sahnesinde kendini kanıtlamış bir sanatçı. 2001'de DJ Mag'in En İyi DJ ünvanına layık gördüğü Digweed, Trainspotting filminin soundtrack'ine olan katkıları ve David Bowie gibi isimlerle turneye çıkmasıyla da popüler kültürün mihenk taşlarından biri haline geldi. Digweed, performanslarında Acid House'tan Techno'ya, Trance'ten Progressive House'a uzanan tınılarıyla dinleyicileri melodik ve gizemli bir yolculuğa çıkarıyor ve müziğini keskin ritmlerle destekliyor.