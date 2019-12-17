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En uzun gecede etnik tınılar
En uzun gecede etnik tınılar
Yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta orient elektronik tınılarla etnik müziği buluşturarak yepyeni bir akımın öncüsü olan Mosso Noise, Kozmonot Bomonti'de sahne alacak.
Kültür Sanat 17 Aralık 2019 - 12:37

Kozmonot Bomonti, yılın en uzun gecesinin yaşanacağı 21 Aralık Cumartesi günü müzisyen Arda Aygun, DJ Aziz Özer ve klarnet virtiözü Ergün Şenlendirici'den oluşan Mosso Noise’yi ağırlayacak. Performansın ardından DJ Aziz Özer, setin başına geçecek.

CAZ PAZARLARI’NDA SELİN SÜMBÜLTEPE 

Her Pazar 12.00 – 14.00 saatleri arasında düzenlenen Caz Pazarları’nın bu haftaki konuğu müzik yazarı ve caz vokalisti Selin Sümbültepe olacak. Kozmonot Bomonti’de yine pazar günü Yeni Yıl Pazarı düzenlenecek.

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