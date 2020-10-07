Eylül ayında en çok onlar dinlendi

Eylül ayında en çok onlar dinlendi

Dijital müzik platformu Fizy'de eylül ayının en popüler isimleri, eskimeyen şarkılarıyla Sezen Aksu ve Müslüm Gürses oldu.

Her dönem zevkle dinlenen, ve eskimeyen ‘zamansız şarkılar’ın sahibi Sezen Aksu ve Müslüm Gürses, eylül ayının en dinlenen isimleri oldu.

Son yıllarda kendine has bir kitle edinen Ziynet Sali de platformun en çok dinlenen isimleri arasında yer aldı.

Eylül ayının en çok beğenilen şarkısı ise sosyal medya fenomeni Didomido’nun ‘Nimet’ şarkısı oldu. Ayrıca Fizy kullanıcıları en fazla Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek’in popüler düeti ‘Dargın’ı paylaştı.

En fazla ilgi gören isimler arasında Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Ziynet Sali’nin ardından Oğuzhan Koç, Ahmet Kaya, Zeynep Bastık, Ece Mumay, Sura İskenderli ve Ebru Gündeş yer aldı.

En çok dinleyen şehirlerin arasında ise İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Samsun yer aldı.