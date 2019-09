!f İstanbul’un kazananları belli oldu

18. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin yarışma kategorilerinin ödülleri 21 Eylül Cumartesi akşamı BKM Mutfak-Uniq'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sinemaseverlerle söyleyecek sözü olanları beyazperdede buluşturan 18. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 21 Eylül Cumartesi akşamı BKM Mutfak-Uniq'te düzenlenen ödül töreniyle ödüller sahipleriyle buluştu. Törende Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye'den Kısalar kategorilerinin kazananlarına ödülleri Ezel Akay, Damla Sönmez, Tahsin Atakuru, Erdoğan Mitrani, Barış Saydam, Deniz Eyüboğlu, Fırat Ataç, Ayçe Kartal, Ben Gilbert, Asja Krsmanovic, Berfin Demirat ve Elif Buse Günay tarafından takdim edildi.

Farklı coğrafyalarda doğan ilk ya da ikinci filmini çekmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f kategorisinde Song Without a Name filmiyle yönetmen Melina Leon ödüle layık görüldü. Jüri Özel Ödülü ise Fugue adlı filmiyle yönetmen Agnieszka Smocyznska'ın oldu.

Başkanlığını ünlü yönetmen Ezel Akay'ın yaptığı !f Ulusal jürisi, yönetmenliğini Ali Vatansever'in yaptığı ve gecekonduda yaşayan bir çiftin, mahallede çıkan kentsel dönüşüm söylentileri sonrasında değişen hayatlarını konu eden “Saf” filmini “En İyi Film” seçti. !f Ulusal Jüri Özel Ödülü ise yönetmen Serhat Karaaslan, ilk uzun metraj deneyimi olan “Görülmüştür” filmine verildi.

Türkiye'den Kısalar kategorisinin en iyileri ise En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Filmi kategorisinde “Ronaldo” adlı filmiyle yönetmen Recep Bozgöz, En İyi Ulusal Kısa Film kategorisinde “Barê Giran/Ağır Yük” ile yönetmen Yılmaz Özdil oldu. Türkiye’den Kısalar Jüri Özel Ödülü ise “Tapınak Şövalyeleri” yönetmen Arda Ekşigil'e gitti.

Ödül töreninin ardından gece, partiyle devam etti. Ezel Akay, Damla Sönmez, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Serap Aksoy, Murat Evgin, Uğur Kurul gibi ünlü isimlerin de katıldığı parti, Güntaç Özdemir'in canlı performansıyla renklendi.

Ödül kazanan filmler

Keş!f

En İyi Film – Song Without a Name – Yönetmen: Melina Leon

Jüri Özel Ödülü – Fugue – Yönetmen: Agnieszka Smoczynska

Atlasglobal Keş!f İzleyici Ödülü – Nocturne – Yönetmen: Viktor van der Valk

SİYAD Ödülü – In Search of Echo- Yönetmen: Zhang Chi

!f Ulusal

En İyi Film – Saf – Yönetmen: Ali Vatansever

Jüri Özel Ödülü – Görülmüştür – Yönetmen: Serhat Karaaslan

!f Ulusal İzleyici Ödülü – Suç Unsuru: Süleyman Arda Eminçe

Ulusal Kısa Film İzleyici Ödülü – Avarya – Yönetmen: Gökalp Gönen

Türkiye’den Kısalar

En İyi Ulusal Öğrenci Kısa Filmi – Ronaldo – Yönetmen: Recep Bozgöz

En İyi Ulusal Kısa Film – Barê Giran/Ağır Yük – Yönetmen: Yılmaz Özdil

Jüri Özel Ödülü – Tapınak Şövalyeleri – Yönetmen: Arda Ekşigil

Ulusal Öğrenci Kısa Film İzleyici Ödülü – Her Şey Yolunda – Yönetmen: Metehan Şereflioğlu