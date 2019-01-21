Financial Times’dan İstanbul’da yaşamak için 5 neden!

Financial Times gazetesinde bugün yayınlanan "İstanbul’da yaşamak için 5 neden" başlıklı makalenin ilk sırasında 16. İstanbul Bienali ile İstanbul Modern yer aldı.

Financial Times’ta yer alan haberde, İstanbul Boğazı’nın Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdiğine işaret edildi ve köklü tarihi, eşsiz coğrafyası, farklı kültürleriyle dikkat çektiği vurgulandı. İstanbul’un çağdaş sanat merkezi olduğunun da altı çizilen haberde, “Boğaz kıyısında yer alan, şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern, uluslararası üne sahip mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan milyonlarca dolarlık bir yenilemeden geçiyor. Kapılarını 2021’de yeniden açana kadar,

ziyaretçiler müzenin koleksiyonlarını ve sergileri Beyoğlu’na bir kilometre mesafedeki geçici mekanda görebilecek” ifadeleri kullanıldı.

16. İSTANBUL BİENALİ MUTLAKA GÖRÜLMELİ

Makalede, uluslararası sanat takviminde yer alan en önemli etkinliklerden birinin ise İstanbul Bienali olduğu vurgulanırken, “İstanbul Bienali, bu yıl 14 Eylül-10 Kasım arasında gerçekleşecek. 1987’de başlayan ve bu yıl 16.sı gerçekleşecek bienal, Türkiye ve dünyadan çağdaş sanatçıları tanıtıyor” görüşlerine yer verildi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 16. İstanbul Bienali, The Telegraph'ın da bulunduğu dünyanın

önde gelen yayınları tarafından 2019'da görülmesi gereken sanat etkinlikleri arasında gösterilmişti. Fransız küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud’un küratörlüğünde yapılan bienal, “Yedinci Kıta” başlığıyla gerçekleştirilecek.

ÇAY VE BAKLAVA ORTAK KEYİF NOKTASI

İstanbul için açılan bir başka başlıkta ise simitten geleneksel kahvaltıya, pideden kebaba İstanbul’un yemek kültürü

ele alındı. “Keyif” kelimesinin Türkçe anlamına da dikkatin çekildiği yazıda dördüncü sırada, “Keyif, İstanbul’un evlerinde ve kafelerinde oldukça ciddiye alınan ulusal bir zaman değerlendirme biçimi. Herkesin keyif alma biçimi farklı olsa da çay içmek ve baklava yemek genellikle keyif almanın ortak paylaşımı” olduğu ifade edildi.

MODERN TASARIMLARLA TARİH İÇ İÇE

Haberi kaleme alan Jessie Williams, günümüzün bazı modern tasarımlarının yanında Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı gibi mekanlarda köklü tarihi geçmişin görülebildiğini aktardı.

(AA)