Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke beyin ameliyatı geçirdikten sonra yaşadıklarını anlattı

Game of Thrones dizisi ile yıldızı parlayan Emilia Clarke 2 defa beyin anevrizması geçirdikten sonra yaşadıklarını anlattı. Clarke, hastalığının ardından halen konuşabildiğini ve bunu yapabilen çok az kişiden biri olduğunu söyledi.

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Türkiye’de de hatırı sayılır bir kitleye sahip olan Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke hastalığıyla ilgili detayları ilk kez anlattı.

Game of Thrones'da Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Clarke martta yaptığı açıklamada, 2011'de 2 defa beyin anevrizması geçirdiğini ve hayatta kalmak için beyin ameliyatı olduğunu söylemişti. Güzel oyuncu dizi çekimleri sırasında yaşadığı korkunç süreci anlattı.

35 yaşındaki Clarke, 2 defa beyin anevrizması geçirdikten sonra halen konuşabiliyor olmasının mucize olduğunu anlatırken, çok küçük bir azınlığın içinde olduğunu söyledi.

BBC1’in Sunday Morning programında Sophie Raworth’a konuşan Clarke, “Bu süreçte çok fazla perspektif kazanıyorsunuz. Beynimin artık kullanılamayan alanları var ve bu durum beni çok güldürüyor.” dedi.

Clarke yaşadıklarından artık eskisi kadar etkilenmediğini belirterek, “Her zaman iyi bir hafızam vardı. Aktör olarak en önemli yeteneğim bu. Bu süreçte bunu devamlı olarak test ettim ve kaybetmekten çok korktum.” dedi. Clarke artık beyninde neler olup bittiğini merak etmekten de ‘vazgeçtiğini’ söyledi.

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