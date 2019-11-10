Gaye Turgut Evin rol aldığı Savaşçı dizisinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı

Onu önce hafta içi her gün yayınlanan ve altı yılı aşkın bir süre devam eden Beni Affet dizisinde Bahar karakterinde tanıdığımız Gaye Turgut Evin, geçen sezondan beri de çekimleri Eskişehir'de devam eden Fox'un başarılı yapımı Savaşçı'da Çiğdem Teğmen olarak geliyor ekrana. Güzel oyuncuyla dizinin Eskişehir'deki setinde konuştuk.

İki yıl önce yaptığımız röportajda Savaşçı dizisinin sana teklif edilen Çiğdem Teğmen rolünü okur okumaz aşık olduğunu söylemiştin. Bu aşk devam ediyor mu?

Beni Affet dizisindeki Bahar karakterine tam zıt bir karakter istiyordum. Savaşçı dizisinde bana teklif edilen Çiğdem Teğmen tam da istediğim gibi roldü. Evet, Çiğdem Teğmen karakterine olan aşkım artarak devam ediyor. Alevli, bombalı, silahlı bir aşk bu.

“Elime silah alacağım ve sineği gözünden vuracağım” demiştin… Sineği gözünden vuruyor musun?

Sık sık eğlence yerlerinin poligonlarına gidiyorum ve kız arkadaşlarımı da yanımda götürüyorum. Atışları ben yapıyorum ve 12’den vurduğum için de hepsine bol bol ayıcık hediye ediyorum (gülüyor).

Silahlarla ilk tanışman bu dizide mi oldu?

Daha önce birkaç kez rol gereği elime silah vermişlerdi. Ancak şu an durum farklı. Atış eğitimi aldığım için silahlarla çok haşır neşir oluyorum.

Özel hayatında bir silah edinmeyi düşünüyor musun?

Yok, hayır. Ne olursa olsun silahtan değil barıştan yanayım.

Nasıl birisi Çiğdem Teğmen?

Tam anlamıyla Türk kadınını yansıtan bir karakter. Güçlü ama duygusal. Vatan aşkı, bayrak aşkı ve askerlik aşkını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadın Çiğdem Teğmen. Dışı sert yüreği pamuk gibi… Beni Affet dizisindeki Bahar, mahalleden bir kızdı, Çiğdem Teğmen ateş hattında olan ve erkekten sert bir kadın. Türk kadınının gerektiğinde erkeğinin yanında vuruşabildiğini gösteriyor. Tam da Atatürk’ün istediği bir Türk kadını Çiğdem Teğmen, onun gibi olabilmek çok önemli.

Bu role nasıl hazırlandın?

Atış ve dövüş eğitimi aldım, almaya da devam ediyorum. Ordudaki teğmen kadınların hikayelerini öğrendim, onları dinledim. Özel kuvvetlerden Albay Şevket Şen bana çok yardımcı oluyor. Kendisi ikinci babam gibidir. Özellikle dövüş sahnelerinde sağlam yumruk ve tekme atmamı sağlıyor. Onun hakkını ödeyemem.

Çiğdem Teğmen özel hayatını da etkiledi mi?

Dizinin çekim şartları, özellikle açık alana çıktığımızda çok çetin geçiyor. Dolayısıyla araziye uyum sağlayarak, kar, kış, yağmur çamur demeden direnmeyi öğrendim. Üç yıla yakındır bu dizideyim, pes etmedim, çelik gibiyim. Kadın için çok özel bir dizi ve ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Bacaklarım kaslandı, omuzlarım genişledi.

Hayranların ne diyor?

Kız hayranlarım beni izleyerek asker olmaya özendiklerini söylüyorlar ve bu da bana gurur veriyor. Dilerim ordudaki kadın subay sayısı sayemde artar.

Evliliğin nasıl gidiyor?

Evliliğim iyi gidiyor. Benim gibi oyuncu olan eşim Deniz Evin arada bir Eskişehir’e yanıma geliyor, ben gidiyorum İstanbul’a. Dizide dokuz erkekle birlikte oynuyorum ve onları gözlemleyerek kocama daha fazla hak vermeye başladım. Biz kadınların biraz fazla dırdırcı erkeklerin de çocuk gibi olduğunu farkettim. Kısaca bu dizi evliliğime olumlu etkiler yaptı ve yapıyor.

Tiyatroyu özlediğini biliyorum ama bir sinema filmi de istiyorsun…

2010’da 72. Koğuş’ta oynamıştım Kerem Alışık’ın teşvikiyle. O dizinin yönetmeni Murat Saraçoğlu, bu diziye gelmeme vesile oldu. Hayat sürprizlerle dolu.

Senin sosyal sorumluluk projelerin de oluyor.

LÖSEV ve OTİZM Vakfı’yla ilgili çalışmalar yaptım. Kadına şiddete karşı başlatılan projelerde yer aldım.

Eşin sana kaba kuvvet kullanırsa ne yaparsın?

Eşim bana kaba kuvvet kullanırsa, zaten eşim olamaz. Şiddet gören kadın, buna asla sessiz kalmamalıdır.

Oyunculuğa nasıl başladın?

Oyunculuğa ana okulunda başladım. Öğretmenler yeteneğimi farkedince oyunculuğa yöneldim. Daha sonra tiyatro kurslarına devam ettim. Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çocuk oyunları oynadım. Hayatımın en keyifli saatlerini o çocuk oyunlarında yaşamıştım. Ortaokul yıllarımda Cumhuriyetin 75. yılında Bayrağımızın Gölgesinde adlı oyundaki rolümle Milli Eğitim Bakanlığı Başarı Ödülü aldım. Bu benim için çok özel ve güzel bir ödül oldu. Dilerim yeni ödüller alırım.

Terör konusunda Türkiye ile ilgili olarak nasıl bir mesaj vermek istersin?

Bu cumhuriyet Atatürk sayesinde kazanılmıştır, onu canımız pahasına koruyacağız. Şayet birlik beraberlik içinde olursak, terör önümüzde asla duramaz. Bana göre asıl terör, kendi içimizdeki çatışmalardır.