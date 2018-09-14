Gökhan Sezen TRT’den istifa etti

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Gökhan Sezen'in istifa ettiğini meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Konu ile ilgili bir yazı yazan Akay, “TRT radyolarında ve ekranlarında söylediği şarkılarla onu tanıdınız. Bülent Ersoy'un da yakın dostu olan TRT sanatçısı Gökhan Sezen, radikal bir karar alarak TRT'den istifa etti. TRT'nin yönetim politikası nedeni ile bazı zorluklar yaşadığını öğrendiğim Gökhan Sezen, artık daha özgürce müzik yapmak istiyormuş ve bu sefer kendi kararı ile TRT'den istifa etti” dedi.

“SANATÇI DEVLET MEMURU DEĞİLDİR”

Gökhan Sezen, 11 sene öncede bir özel kanalda bir programa konuk olunca, TRT ile ilişiği kesilmişti. Sezen, İdare Mahkemesi’ne başvurup, kararın iptali için dava açmıştı. O yıllarda Bülent Ersoy ve Emel Sayın’ın programlarına konuk olan Sezen, “TRT bu programlara katıldığım için bana ihtar verdi. Oysa ben her kanalda TRT’yi ve Türk sanat müziğini en iyi şekilde temsil ettim” demişti. O yıllarda Gökhan Sezen; “Sanatçı devlet memuru değildir. TSM sanatçısı eserlerini halkla paylaşır. Ben kötü bir şey yapmadım” diye konuşmuştu ve daha sonra davayı kazanan Sezen, yeniden TRT'ye dönmüştü.