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Haluk Levent’in başlattığı dev kampanya sonlandı! 10 binin üzerinde aile yardım alacak…
Haluk Levent’in başlattığı dev kampanya sonlandı! 10 binin üzerinde aile yardım alacak…
Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelere yardım için Haluk Levent'in AHBAP çatısı altığında başlattığı kampanya kapsamında 10 bin 252 ailenin gıda ihtiyacı karşılanacak.
Kültür Sanat 29 Mart 2020 - 22:32

Sosyal yardım kuruluşu AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kampanya başlatmıştı. Kampanyaya sanat ve spor camiasından onlarca insan katıldı.

Yardımsever sanatçılar ve sporcular ellerinden geldiğince kampanyaya katkı sundu. Haluk Levent, kampanya başlarken 5 bin aileye yardım etmeyi hedeflediklerini, ancak 30 saat süren kampanya kapsamında 10 bin 252 aileye yardım edecek kadar destek aldıklarını açıkladı.

Bir tweet atan Levent, 10 gün içinde gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını duyurdu:

ONLARCA ÜNLÜDEN DESTEK

Levent’in başlattığı kampanyaya Merve Özbey’den Merih Demiral’a, Onur Saylan’tan Cenk Tosun’a, Gülben Ergen’den Nebahat Çehre’ye, Sarp Apak’tan Gökhan Gönül’e birçok isim katkı sundu.

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