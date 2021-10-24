Öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in babası ilk defa konuştu

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in babası, sette kızının ölümüne neden olan Alec Baldwin'i suçlu bulmadığını; yaşananların, setteki silahlardan sorumlu ekibin hatası olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Hollywood, son günlerde Alec Baldwin’in rol aldığı Rust filminin setinde yaşananlarla sarsılıyor. Film çekimleri sırasında Baldwin, kendisine boş olduğu söylenerek verilen silahla ateş ederek görüntü yönetmeninin hayatını kaybetmesine, yönetmen yardımcısının da yararlanmasına neden oldu.

Hutchins’in babası Anatoly Androsovych, şok edici olaydan bu yana medyaya verdiği ilk röportajda suçu, Baldwin’e dolu bir silah vermekten sorumlu olan filmin silahlardan sorumlu ekibine attı. Anatoly şimdi, karısı Olga ve kızı Svetlana ile Halyna’nın kocası ve henüz 9 yaşındaki oğlunu desteklemek için ABD’ye gitmeye çalışıyor.

SİLAH, OLAYDAN ÖNCE HEDEF TALİMİ İÇİN KULLANILMIŞ

Pazar günü Sun’a konuşan Anatoly, “Halyna’nın öldüğüne hâlâ inanamıyoruz. Ama Alec Baldwin’i sorumlu tutmuyorum; bu, silahları tutan sahne elemanlarının sorumluluğundaydı” dedi. Androsovch, sözlerine şunları ekledi: “Halyna’nın oğlu çok kötü etkilendi.”

Dün, tabancanın setteki diğer çalışanlar tarafından hedef talimi için kullanıldığı ve Halyna ile yönetmen Souza’nın vurulmasından önce büyük olasılıkla gerçek mermi ile ateşlendiği ortaya çıktı.

Halyna’nın küçük kız kardeşi Svetlana Androsovych de ablasının ölümünden sorumlu tuttuğu film setindeki ihmale tepki gösterdi: “Bu kadar profesyonel bir ekip tarafından bu ihmale nasıl izin verildi? Bu çok saçma bir tesadüf. Soruşturmanın nereye varacağını bilmiyorum ama çok fazla tahmin var. Ne olduğunu sadece Tanrı bilir, bununla yaşamak inanılmaz derecede zor. Şu anda istediğimiz tek şey, Halyna’nın kocasının ve oğlunun yanında annemle birlikte olmak ve desteğimizi hissettiğinden emin olmak.”

Sun’ın haberine göre; ailenin önceliği Halyna’nın kocası Matthew Hutchins ve oğlu Andros’u ziyaret etmek için vize almak.

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