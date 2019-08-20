Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Harbiye’de Tarkan zamanı
Harbiye’de Tarkan zamanı
Megastar Tarkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor.
Kültür Sanat 20 Ağustos 2019 - 16:37

Harbiye Açıkhava'da “Tarkan Zamanı” için geri sayım başladı. Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkulu geçen Açıkhava konserleri kapsamında Tarkan, 20-21-23-24-26 ve 27 Eylül tarihlerinde sevenleriyle bir araya gelecek. Kurban Bayramı'nın ilk günü konser serisinin ilk üç konseri açıklanan Megastar'ın Açıkhava maratonunun biletleri saatler içinde tükendi. Sevenlerinin yoğun ilgisinin ardından Tarkan, 24-26 ve 27 Eylül tarihlerini de Açıkhava'daki konser serisine ekledi.

Megastar, Atlantis yapım organizasyonu ile gerçekleşecek olan konser serisinde, dillerden düşmeyen şarkıları ile kulakların pasını silerken, tüm müzik severleri hatıralarla süslü bir zaman yolculuğuna çıkaracak.