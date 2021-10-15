Harry Potter’ın nadir bir kopyası bu defa gerçek Harry Potter tarafından satıldı

Nadir bulunan Harry Potter kitabının satışı bu defa sadece fiyatıyla değil, yaşanan isim benzerliğiyle de dikkat çekti. Gerçek hayattaki Harry Potter, Harry Potter serisinin ilk kitabının nadir bir kopyasını 37 bin dolara sattı.

Sozcu.com.tr

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J. K. Rowling’in kaleme aldığı Harry Potter maceraları tüm dünyada milyonlarca hayrana sahip olsa da ilk kitap çok az sayıda basılmıştı. İlk baskıya ait nadir rastlanan kopyalar zaman zaman müzayede evlerinde satışa sunularak gündem olsa da bu defaki satış biraz daha farklı.

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı, Hansons Müzayede Evi’nde açık artırma ile 37 bin dolara satıldı. Kitabı satışa sunan kişinin adının da Harry Potter olması ayrıca ilgi çekti.

Kitabın 33 yaşındaki sahibi Potter’a, kitap 1997 yılında piyasaya çıktığında babası tarafından hediye edilmişti. Kitabın ilk baskısı yalnızca 500 kopya üretilmişti. Potter, babasının 2017’de kanserden ölmesinden bu yana kitabı Hampshire, Waterlooville’deki evinde merdivenlerin altında tutuyordu. Ancak babasının küllerini Afrika’ya savurmak için ihtiyacı olan parayı toplayabilmek adına kitaptan ayrılmaya karar verdi.

Potter, “Satıldığı için mutluyum. Gelirini babamın küllerini Kenya’ya götürmek için kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Hansons Auctioneers’ın sahibi Charles Hanson ise şunları ekledi: “Mutlu bir son. Harry ve Katie’nin artık gelirleri babalarını onurlandırmak için kullanabileceklerinden çok memnunum.”

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