Hollywood’dan “sürülen” Johnny Depp, “Twitter Oscar’ı” sayesinde dönebilir

Amber Heard ile olaylı boşanmasının ardından adı, eşine şiddet gösterdiği haberlerine karışan Johnny Depp, Hollywood'dan afaroz edilmişti. "Twitter Oscar"ı sayesinde Johnny Depp için bir dönüş ümidi doğdu.

Sozcu.com.tr

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2015-2017 yılları arasında evli kaldığı Amber Heard ile sansasyonel bir boşanma yaşayan ünlü oyuncu Johnny Depp’in kariyeri bu haberle düşüşe geçmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Heard’a şiddet gösterdiği iddiasıyla davalık olan Depp, Hollywood’dan da afaroz edilmişti. Projeleri bir bir iptal edilen 58 yaşındaki ünlü oyuncunun çeşitli sebeplerle devam eden birçok mahkemesi de bulunuyor.

Ancak, şimdi aktör için iyi bir geri dönüş fırsatı doğmuş olabilir. The Times’ın haberine göre, Depp’in son filmi Minamata, “Twitter Oscar”ı da denilen Oscars Fan Favorite Ödülleri için aday gösterildi. Oylamalar ise Twitter üzerinden yapılıyor.

Bilindiği üzere Oscar Ödülleri için oylamaları sadece Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yapabiliyor. Dolayısıyla 27 Mart tarihinde dağıtılacak 94. Oscar Ödülleri’nde de #OscarsFanFavorite kazananı için herhangi bir altın heykelcik verilmeyecek ama kazananın ismi törende duyurulacak. Bunun da Depp’in eski günlerine geri dönebilmesi için oldukça önemli olduğunu düşünen hayranları, Minamata filminin seçilebilmesi için harekete geçti.

RAKİPLER DE GÜÇLÜ

Hayranları çok istekli olsa da, perşembe günü sona erecek olan #OscarsFanFavorite oylaması oldukça güçlü rakiplerin bulunması sebebiyle Depp’in işine yaramayabilir. Instagram’da 60 milyon takipçisi bulunan ve gençlerin gözdesi olan Camila Cabello’nun yer aldığı Cindirella, Andrew Garfield’ın yer aldığı Tick, Tick… Boom! ve Marvel filmi Spider Man: No Way Home da diğer popüler adaylar arasında yer alıyor.

İletişim ve Gazetecilik Okulu USC Annenberg’de doçent olan Mary Murphy’ye göre ise, Twitter üzerinden kim kazanırsa kazansın, Akademi’nin hamlesi doğru. Z kuşağının dahil edilmesi gerektiğini düşünen Murphy, “Bunu Spider-Man’in kesinlikle kazanacağını düşündükleri için yaptılar. Ama Twitter’ın nasıl çalıştığını küçümsüyorlar. Ama bence bu iyi bir fikir mi? Evet, sanırım zamanı geldi. Akademi Ödülleri ile ilgili her şeyin bugün içinde yaşadığımız dünya açısından değişmesi gerekiyor.” dedi.

Akademi, 2018’de “popüler” filmler için bir Oscar ilan etmişti, ancak gelen tepkilerin ardından bu kategoriyi hızla iptal etti.

İzlenme oranları her geçen yıl düşen Akademi Ödülleri’ne ilgiyi tekrar artırmak için her yıl birçok farklı formül düşünülüyor. Bu sene, ayrıca, tören süresini kısaltmak için 8 ödül de önceden dağıtılacak.

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