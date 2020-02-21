Jennifer Lawrence Netflix komedisinde oynayacak

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, Adam McKay'in bu yıl yayınlanması planlanan komedi filminin başrolünde yer alacak. Filmin senaryosu da McKay tarafından yazılan film Netflix'te yayınlanacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Adam McKay’in üstlendiği “Don’t Look Up” adlı filmde, dünyayı yok edecek ve gittikçe yaklaşan bir asteroid konusunda insanlığı uyarmak için medya turuna başlayan iki gök bilimcinin hikayesini anlatacak.

McKay filmi hakkında, “Bu filmi Jennifer Lawrence ile yapacağım için oldukça heyecanlıyım. Netflix’in bu filmi dünya çapında bir komedi olarak görmesi, ekibim için çıtayı heyecan verici bir seviyeye yükseltti” dedi.

“BÖYLE BİR FİLMİ LİSTEMİZE EKLEMEKTEN HEYECAN DUYUYORUZ”

Netflix’in film şefi Scott Stuber, “Adam McKay, kültürümüzü tasvir eden akıllı ve marjinal filmler yapmak konusunda harika adımlar attı. Dünya, yaklaşmakta olan ölümünü tahmin etse bile bu projeyi ölmeden önce listemize eklemekten heyecan duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Adam McKay’in son filmi “Vice” sekiz dalda Akademi Ödülü adaylığı almıştı. 2016 yılında gösterime giren The Big Short filmi ise uyarlama senaryo dalında Oscar, BAFTA ve WGA ödüllerini kazanmıştı.

Don’t Look Up’ın film ekibinin nisan ayında sete girmesi bekleniyor.