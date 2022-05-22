Johnny Depp’e bir destek de o isimden geldi: “Hayatımı kurtardı”

Eski eşi Amber Heard'e cinsel taciz ve fiziksel şiddet uyguladığı için yargılandığı davanın ortasında Johnny Depp'e bir destek de sürpriz bir isimden geldi.

Sozcu.com.tr

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1994’te hayatını kaybeden Kurt Cobain’in eşi Courtney Love’dan Johnny Depp’e destek… Bir süredir eski eşi Amber Heard’ün iddialarıyla gündemde olan ve bu iddialar nedeniyle pek çok projeden çıkarılıp itibarsızlaşan Johnny Depp için bir destek de Courtney Love’dan geldi. Love, 1995 yılında Depp’in kendisinin hayatını kurtardığını anlattığı bir video yayınladı.

Love videoda şu şekilde anlattı: “Aslında herkesin önünde yargıda bulunmak istemiyorum, ama size sadece Johnny’nin 1995’te Viper Room’un dışında Sal ile aşırı doz aldığımda bana kalp masajı yaptığını söylemek istiyorum” diye başladı.

Love’ın belirttiği olay eşi Kurt Cobain’in ölümünden sonra üç yaşındaki kızı Frances Bean’e ebeveynlik yapmaya çalıştığı dönemde gerçekleşiyor.

“Johnny, ben kafayı sıyırmışken ve Frances tüm bu sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte acı çekerken, ona destek oldu. 13. doğum gününde bana hiç göstermediği dört sayfalık bir mektup yazdı. Beni gerçekten tanımıyordu bile.”

Love, ayrıca Depp’in, kızının okuluna birkaç defa limuzin gönderdiğini de anlattı.

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