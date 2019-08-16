Karsu ENKA Açıkhava’ya geliyor

New York Carnegie Hall, North Sea Jazz Festival gibi dünyanın önemli sahnelerinin yanı sıra Avrupa ve Türkiye'deki performanslarıyla da adından sıkça söz ettiren Karsu, 20 Ağustos Salı akşamı saat 21.15'te ENKA Açıkhava‘da sahne alacak. Enerji dolu sahne performanslarıyla tanınan Karsu, sevilen şarkılarını ENKA'da seyirciler ile hep bir ağızdan söyleyecek.

2012 yılında ilk stüdyo albümü “Confession”ı yayımlayan Karsu, üretim süreçlerinde piyanist, söz yazarı, besteci ve aranjör rollerini de üstlendi. Kendi bestelerinin yanı sıra kült haline gelmiş Jest Oldu, İnci Tanem ve Gesi Bağları gibi şarkılara getirdiği yorumu ile kısa sürede dinleyici kitlesini arttıran Karsu, yurt içi ve dışında binlerce kişiye konser verdi. Caz, blues, soul, funk müziklerini Türk müziğiyle birleştirerek kendi tarzını yaratan Karsu, 2016 yılında Hollanda'nın en prestijli ödülü “Edison Jazz/World” kazandı. 2018'de Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün'ü anlattığı projesiyle Avrupa'da müzik eleştirmenleri ve izleyiciler tarafından büyük övgüler