Kavuk nedir? Türk tiyatrosunda neden önemlidir?

Kel Hasan Efendi'den gelen yaklaşık 100 yıllık bir simge olan "Kavuk" bugün Rasim Öztekin'den, Şevket Çoruh'a devredildi. Peki kavuk nedir ve Türk tiyatrosu için neden önemlidir?

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun simgesi kavuğun devir teslim töreni bu akşam gerçekleştirildi. Kel Hasan Efendi’den İsmail Dümbüllü’ye ardından Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin’e emanet edilen Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli simgelerinden olan kavuğun son sahibi Şevket Çoruk oldu. İşte kavuk hakkındaki bilgiler…

KEL HASAN’IN FESİ VE KAVUĞU

Dümbüllü’nün hocası Kel Hasan Efendi’den devralıp 1968’de Münir Özkul’a devretiği fesi ve kavuğu Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törende devredilmektedir. Bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil eder.

Münir Özkul’dan Ferhan Şensoy’a geçen Kavuk, son olarak Rasim Öztekin’e geçmişti.

Orta oyununu temsil eden kavuk ise Münir Özkul tarafından 1989'da Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy'a, 2016 yılında Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin’e devredilmiştir. Rasim Öztekin 2020 Ağustos ayı itibarıyla tiyatrodan emekli olmuş olması nedeniyle, Kavuk’u “Türkiye’deki sanat yapmanın zorluklarına karşı, sanatı ile kazandıklarını yine tiyatroya yatırarak Kadıköy’de Baba Sahne’yi kuran” Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamış ve böylece 2020 yılında Fes ve Kavuk tek bir sanatçıda buluşmuştur.

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Artvin'lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir. Kartal Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şevket Çoruh, tiyatrocu Günay Karacaoğlu ile 1995 yılında evlendi. 2007 yılında boşandı. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh (d.1997) adında bir kızı vardır. Yılan Hikayesi, Affet Bizi Hocam, Komedi Dükkanı, Gönül Kudret, Savcının Karısı, Canın Sağolsun, Azad gibi dizilerde rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh, 1.83 metre boyunda, 85 kilo ve Yengeç burcudur.

Şevket Çoruh’un tiyatro aşkı pahalıya mal oldu. Ünlü oyuncunun 17 milyon TL’ye mal olan Baba Sahne için 7 klasik otomobilini, 3 evini satıp 7 milyon TL kredi çektiği ortaya çıkmıştı.