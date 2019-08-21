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Keanu Reeves başrolde! Matrix 4 geliyor
Keanu Reeves başrolde! Matrix 4 geliyor
Warner Bros, bir döneme damgasını vuran vuran bilim kurgu filmi Matrix'in dördüncüsünün çekileceğini açıkladı. Yine Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da Trinity karakterlerini canlandıracak.
Kültür Sanat 21 Ağustos 2019 - 08:37

Uzun zamandır hayran sayfalarında konuşulan ancak gerçekleşmesi pek de mümkün görünmeyen bir film projesi daha resmiyet kazandı. Dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden Warner Bros, bir döneme damgasını vuran vuran bilim kurgu filmi Matrix’in dördüncüsünün çekileceğini açıkladı. Matrix 4’te başrollerde yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak. Keanu Reeves “Neo”, Carrie-Anne Moss da Trinity karakterlerini canlandıracak. Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryı yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. Matrix 4’ün doğrudan bir “devam filmi” olup olmadığı ise açıklanmadı. Warner Bros sadece filmin “Matrix dünyasında geçeceğini” duyurmakla yetindi. Matrix 4’ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği ise henüz bilimiyor.