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Keanu Reeves, en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak
Keanu Reeves, en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika görüntülü konuşacak
Ünlü aktör Keanu Reeves, kanserli çocuklar için düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağışı yapan hayranıyla 15 dakika internet üzerinden görüşecek.
Kültür Sanat 18 Haziran 2020 - 10:37

Matrix ve John Wick filmlerinin yıldızı Keanu Reeves, kanserli çocuklar yararına düzenlenen bir açık artırmaya katıldı. Reeves, düzenlenen yardım kampanyasında en yüksek bağışı yapan hayranıyla intenet üzerinden 15 dakikalık bir görüşme yapacak.

22 Haziran’a kadar devam edecek olan açık artırmayla elde edilen gelir, kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak.

Reeves, en yüksek bağışı yapan kişiyle 6 Temmuz’da 15 dakika boyunca Zoom programı aracılığıyla bire bir görüşecek.

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