Kızı, Erol Büyükburç’u anlattı: ‘Gerçek bir vatanseverdi’

Türkiye’nin Elvis Presley’i Erol Büyükburç, bundan 4 yıl önce 79 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Türk Pop tarihine adını yazdıran Erol Büyükburç, bugün yakınları ve ailesi tarafından mezarı başında anıldı.



Plak ve Ben’e konuşan kızı Evren Büyükburç “Babanıza karşı duyduğunuz özlemi nasıl tarif edersiniz?” sorusunu “Ben özlem perdesini aralayıp öteye geçtim. Genetik mirasımda ona kavuştum ve onunla birlikteyim” diye cevapladı.

Erol Büyükburç’un öncelikle iyi bir pedagog olduğunu belirten kızı, “Annem ile birlikte benim hayata hazırlanmamda çok dengeleyici bir rol oynadılar. Bir anne olarak şu gün daha iyi anlıyorum onları. En sıkışık zamanlarında bile özellikle ruhsal ve sanatsal eğitimimle çok yakından ilgilenen babam, yeteneklerimi keşfetmem, bu dünyadaki varlık amaçlarımı bulmam, o yolda gelişmem için bana müthiş bir birikim, sabır ve tevâzu ile kılavuzluk etti” dedi.



‘GERÇEK BİR VATANSEVERDİ’

Babası için “Gerçek bir vatanseverdi. Düşünün! Kendisi ülkemizi o günün çok zor şartlarında karış karış gezerek en ücra köşelere giderek konserler verdi” diyen Evren Büyükburç, sözlerini şöyle sürdürdü: “O ünlü olma ve üç günde köşeyi döneyim kaygısıyla bunları yapmadı. Doygun bir insandı. Bir gün bile şımardığını görmedim. Her gittiği yerde halkımızın babama duyduğu derin sevgi ve saygıya şahit oldum. İnsan olmaya terfi etmiş olan babam Erol Büyükburç varlığıyla bir okuldur. Ben bu okulun candan, inançlı ve çalışkan bir öğrencisi oldum, olmaya da devam ediyorum. Onun bana aktarımları hayat gibi her gün farklı bir renkte ve ışıkta can buldukları için “en” sorusuna aynı keskinlikte bir cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Türk pop müziğinin mimarı olan babam Türk toplumunun gönlünde derin bir iz bıraktı. Zaman içinde değerinin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Bu konuda hepimizin payına düşen sorumluluklar var.”