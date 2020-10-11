Lösemiyi tiyatro sevgisiyle yendi

Şükrü Üçüncü, 1983'te Trabzon Ortahisar'da öğretmen bir babanın ve bankacı annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul yılları Trabzon'da doğan her erkek çocuğu gibi sokak aralarında futbol oynayarak geçti. Bazen futbolcu olmayı düşünse de onda diğer çocuklardan farklı bir özellik vardı. Ailesinin, komşularının, özellikle yaşlıların taklitlerini yaparak arkadaşlarını güldürüyordu.1993'te Kanuni Orta Okulu 1. sınıfa giderken yılsonu tiyatro gösterisinde Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir oyunda rol alan Şükrü Üçüncü, lise ve üniversite yıllarında da kentteki amatör tiyatro gruplarında sahneye çıkarken, bir yandan da yerel bir gazetede muhabirlik yapmaya başladı. Futbolu ve Trabzonspor'u çok sevdiğini ifade eden Üçüncü, “Trabzon'da her erkek çocuğu futbolcu olmak ister. Ama küçükken bana ne olacaksın diye sordukları zaman. Ben, ya gazeteci ya da oyuncu derdim. Bana gülerlerdi o zamanlar. Ama iki hayalimi de gerçekleştirdim” dedi.

ÖMRÜMDEN O DÖRT YILI SİLİP ATTIM

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra askere giden Üçüncü, bir basın kuruluşunda çalışmaya başladı. Hayalindeki mesleklerden gazeteciliği para kazanmak için, tiyatroyu da sevdiği için yapan Üçüncü, 2007'de lösemi olduğunu öğrendi. O yılları hayatından çıkarıp attığını belirten oyuncu, “Genç yaşta kansere yakalandım. Ailemle Ankara'ya gittik. 4 yıl tedavi gördüm. Ömrümden silip attığım bu 4 yılda ailem bana çok destek oldu. Hedeflerimi erteledim ama vazgeçmedim. En önemlisi de içimde büyüyen, devleşen sahne tutkusuydu. Ve bu tutku bana kanserin ilacı oldu. İyileştikten sonra Trabzon'a döndük” dedi.

TRABZON’DA HEDEFLERİMİ TEKRAR TAHTAYA KOYDUM

Lösemiyle mücadele ettiği 4 yıldan sonra memleketinde yeniden hayata başlayan Şükrü Üçüncü, “Trabzon'da hedeflerimi tekrar tahtaya koydum. Ailem hastalık nedeniyle endişeliydi. Ama ben enerjimi hiç kaybetmedim. Kısa sürede gazeteciliğe ve tiyatroya tekrar başladım. Mizah Sanat Derneği'ni kurdum. Hırs yapmıştım. Hayatımın bir bölümünü çöpe atmıştım. Gazetecilikten kazandığım parayla ve ailemin de destekleriyle her tiyatro oyununu izliyordum. 2015'te bir banka reklamında ilk kez kamera karşısına geçtim. Kısa süre sonra da film ve dizilerde roller almaya başladım” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLİĞİ BIRAKIP OYUNCULUĞA YÖNELDİ

Reklam filminin setinde ilk sinema filmi için de teklif alan Üçüncü, çok kısa bir rol için Adana'ya gitti. Ama bu küçük rol onun önünü daha da açtı. Gazeteciliği bırakıp oyunculuğa yöneldi. Bu sırada kitap ve tiyatro metinleri yazmaya başladı. 2018 yılında Senarist Gözde Aydın ile evlendi. Onlarca tiyatro oyunu ve filmde rol alan Hasan Üçüncü, hedefinin bir film çekmek olduğunu dile getirdi.

TİYATRODA TRABZON’U TEMSİL EDİYORUM

Tiyatro sahnelerinde Trabzon'u temsil ettiğini söyleyen Şükrü Üçüncü, “Ben tiyatroda, İstanbul'da var olmaya çalışan bir Trabzonluyum. Trabzon'u temsil ediyorum. Film ve diziler için gittiğim setlerde, Trabzon'dan gelen oyuncu diye biliniyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Ama ben ‘Sanatın Trabzonsporuyum' şu anda” dedi.