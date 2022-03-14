Madonna yeni dövmesini Instagram’dan paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Madonna, dış görünüşüne verdiği önemle de dikkatleri üzerine çekiyor. 63 yaşındaki yıldız, son yaptırdığı dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Müzikal kimliği dışında oyuncu, yapımcı, yönetmen ve çocuk kitabı yazarı gibi farklı iş kollarına imza atan Madonna, vücuduna da sevdiği ve inandığı bazı öğeleri dövme yaptırıyor.

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Madonna, yeni dövmesini de Instagram’daki Hikayeler bölümünden yaptığı son paylaşımla gösterdi. Kabala kitabı Ten Luminous Emanations’dan bir tasarım içeren dövme, ünlü şarkıcının el bileğinde yer alıyor. Madonna, uzun yıllar önce bir tür Yahudi mistisizmi olan Kabala inancını benimsemişti.

Ünlü yıldızın yaptırdığı diğer dövmeler arasında; 6 çocuğunun baş harflerinden oluşan bir satır, İbranice “öpülmek” kelimesi ve büyük bir “X” harfi yer alıyor.

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