Mamut’ta yer alacak yetenekler belli oldu

Bağımsız yeteneklere sergi alanı sunan ve onları destekleyen Mamut Art Project Türkiye'nin 8. edisyonunda yer alacak isimler belli oldu. 25 kadın, 20 erkek sanatçı 1-5 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, sekizinci kez kapılarını açacak. Mamut Art Project'in bu yılki jürisinde; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu; artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM- Odunpazarı Modern Müze’nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.

Mamut Art Project'in bu yılki başvuru sürecinde; Mamut ekibi Portfolyo Günleri kapsamında toplamda 250'yi aşkın sanatçı ile birebir portfolyo görüşmeleri gerçekleştirdi. Mamut'a 2020 edisyonu için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bin 500 başvuru yapıldı ve bu zamana kadar ulaşılan en yüksek sayı oldu.



45 SANATÇI YER ALACAK

8. edisyonunda yepyeni sanatçıları ile kapılarını açmaya hazırlanan Mamut Art Project bu yıl da 25'i kadın, 20'si erkek 45 sanatçının ve çeşitli sanat dallarının bir arada görülebileceği heyecanlı bir seçki sunacak. Sanatçıların eserleri, 1-5 Nisan tarihleri arasında mekân sponsoru KüçükÇiftlik Park’ta kurulacak bin 800 metrekarelik dev çadırda sergilenecek.

Sanatın genişleyen yönü ve açılımlarıyla sergilenecek işler arasında seramik, heykel, ahşap gibi üç boyutlu çalışmalar, video, animasyon, illüstrasyon, dijital, fotoğraf, kolaj, yerleştirme, sokak sanatı ve resim dahil olmak üzere birçok alanda üretimler yer alıyor.