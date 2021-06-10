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Melis Denişmen’den açık havada konser

Müzisyen Melis Danişmend, Kadıköy Vapur İskelesi önünde sahne aldı. Danişmend daha sonra konseri anının fotoğrafını sosyal medya hesabından "10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi?" diyerek paylaştı.

Güncellenme: 15:33, 10/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Melis Denişmen’den açık havada konser

Geçen günlerde Türkiye’nin normalleşme sürecinde sanat kollarının devlet desteğinden mahrum bırakılmasını protesto ederek Maçka Parkı’nda açık hava konseri yapan Türkiye’nin önde gelen müzik gruplarından Redd’in ardından müzisyen Melis Danişmend de Kadıköy Vapur İskelesi önünde ‘İstanbul Bir Sahne' etkinliği kapsamında sahne aldı.

Kadıköy Vapur İskelesi önünde konser yapacağını Twitter hesabından duyuran Danişmend paylaşımında, “Kadıköylüler, Kadıköy’den geçenler, vapura yetişenler, saat 17.00’de İskele Meydanı’nda konserimiz var” ifadelerini kullandı.

Danişmend daha sonra konseri anının fotoğrafını “10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi?” sözleri ile paylaştı.

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Yayınlanma Tarihi:14:57,