Moda Sahnesi’nin kesilen elektriği tepkiler üzerine yeniden açıldı

İstanbul’un en önemli tiyatro salonlarından Moda Sahnesi’nin elektriği, fatura ödenmediği gerekçesiyle kesildi. Tepkilerin yükselmesi üzerine elektrik dört saat sonra geri açıldı.

Fırat FISTIK

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Moda Sahnesi, aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının ocak ayında 20 bin lira, şubat ayında ise 19 bin 270 lira gelmesine tepki göstererek sosyal medya hesaplarından faturaları ödemeyeceğini açıklamıştı.

Üst üste ihtarların gittiği Moda Sahnesi’nde bugün elektrikler kesildi.

“BİZ BU PARAYI CENGİZ HOLDİNG İÇİN KAZANMIYORUZ”

Moda Sahnesi’nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan, “Talep edilen fatura hakça bir miktar değil enerji firmalarının zengin edilme işlemidir. Sadece kültür sanat kurumu diye imtiyaza sahip olması da değil mesele. Esnaf da evlerde halk da zor durumda. Fahiş fatura zammının geri çekilmesi gerekiyor” dedi.

“Bugünden itibaren 2 lira verdiğimiz şeye 10 lira vermeye başlıyoruz ama biz bu kadar kazanamıyoruz” diyen Aydoğan şöyle devam etti:

“Bizim bunu ödeyecek bir paramız yok. Biz bu parayı Cengiz Holding için Sabancı için kazanmıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını bu şirketler daha fazla kar etsin diye harcayamayız. Birilerinin buna dur demesi gerekiyor. Biz ne olursa olsun tiyatro faaliyetimizi sürdüreceğiz.”

TEPKİLER ÜZERİNE ELEKTRİK GERİ AÇILDI

Moda Sahnesi’nin elektriği gelen tepkiler üzerine yeniden açıldı.

Moda Sahnesi tarafından yapılan açıklamada “Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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