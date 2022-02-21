Müzik girişimcisi Jamal Edwards, 31 yaşında hayatını kaybetti

Yeni sanatçıların küresel izleyici kitlesine ulaşmasına yardımcı olan medya platformu SBTV'yi kurmasıyla tanınan Jamal Edwards, 31 yaşında pazar sabahı hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Aynı zamanda bir yönetmen, yazar, DJ, girişimci ve tasarımcı olan Edwards, müzik alanındaki çalışmaları nedeniyle 2014 yılında 24 yaşındayken MBE ödülüne layık görüldü.

Ed Sheeran, Dave ve Jessie J dahil olmak üzere dünyanın en başarılı müzisyenlerinden bazılarının kariyerleri, büyük şirketlerle herhangi bir anlaşma yapmadan önce bir YouTube kanalı olarak başlayan Edwards’ın platformu SBTV aracılığıyla başladı.

1,2 MİLYON ABONE, 1 MİLYAR GÖRÜNTÜLEME

Edwards, daha okuldayken SBTV’yi 20 sterlinlik bir telefonla başlattığını ve onu önde gelen bir çevrimiçi gençlik yayıncısı haline getirdiğini söyledi. YouTube kanalı 2006’da kuruldu. Şu anda 1,2 milyon aboneye ve yaklaşık 1 milyar toplam görüntülemeye sahip.

Adını Edwards’ın rap ismi SmokeyBarz’dan alan kanalda Stormzy, Rita Ora, Krept & Konan, Bugzy Malone ve daha pek çok sanatçının erken dönem müzikleri yer aldı.

Edwards 1990 yılında Luton’da doğdu ve Londra’nın batısında Acton’da büyüdü. Ealing College’dan medya hareketli görüntü alanında BTec diploması aldı ve SBTV’yi geliştirirken kendisini finansal olarak desteklemek için perakende zinciri Topman’da çalıştı.

MENTAL SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Başarıyı yakaladığında, Edwards ruh sağlığı ve gençlik merkezlerinin finansmanı da dahil olmak üzere kapsamlı hayırsever çalışmalar yaptı. Erkeklerin ruh sağlığı hakkındaki tabuları yıkmak için çalıştı ve 2021’de gençlik merkezlerini yenilemeyi ve yeniden açmayı amaçlayan bir proje başlattı.

Edwards ayrıca Galler Prensi’nin hayır kurumu Prince’s Trust’ın da elçisiydi.

Bafta ödüllü oyuncu Adam Deacon, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları yazdı: “Bugün iyi arkadaşım Jamal Edwards’ın vefat ettiğine dair trajik haberi öğrendiğimde setteydim ve gerçekten çok üzgünüm. Jamal, bu sektörde tanıştığım en iyi, en mütevazı adamlardan biriydi. Hiç kimsenin vermediği zamanlarda bile bana her zaman zaman verdi.”

İngiltere ve Chelsea futbolcusu Reece James, “Huzur içinde yat Jamal Edwards” dedi.

Edwards’ın ölümüyle ilgili ise herhangi bir detay paylaşılmadı.