Narin görüntüsüyle tanınan Natalie Portman nasıl kas yaptı?

İsrail doğumlu ABD'li aktris Natalie Portman'ın, "Thor: Love and Thunder" filmindeki antrenörü, oyuncunun nasıl forma girdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Naomi Pendergast, 41 yaşındaki Natalie Portman’ın 10 ay boyunca eğitim aldığını ve yüksek proteinli katı bir diyete bağlı kaldığını söyledi.



RPX Fitness direktörü Us Weekly’ye perşembe günü verdiği demeçte, “Natalie haftada beş seans yaptı ve eğitim aldığımız tüm süre boyunca bir seansı bile kaçırmadı” dedi.

Kişisel antrenör, asıl amacın aktrisin kollarını ve karın kaslarını büyütmek olduğunu belirtti.

Pendergast, “Portman’ın hareket etmesini, bükülmesini ve çeşitli pozisyonlarda yere inmesini gerektiren bazı dinamik dublör sahneleri olduğundan, yaralanmaları önlemek için stabilite ve çeviklik üzerinde de çalıştık.”

“Ayrıca zorlu gösteri sürecini herhangi bir yaralanma olmadan atlatmasından gerçekten memnun oldum” dedi.

VEGANLIĞA UYGUN BESLENDİ

Oscar ödüllü oyuncunun antrenmanları, protein alımındaki çarpıcı bir artışla birlikte, boks, atlama, temel çalışma ve halterden oluşuyordu.

Vegan olduğu için, setteki atıştırmalıkları arasında meyve, kuruyemiş ve salatalar bulunurken, kahvaltıda vegan protein içeceği ile birlikte çilekli yulaf yedi.

Antrenörü “Bu miktarda yiyecek, Natalie’nin normalde yediğinden çok daha fazlaydı, ancak geliştirdiği kası korumak için çekimler boyunca bunu sürdürmesi onun için çok önemliydi” dedi.

Portman da, Variety’ye yeni kaslı figürünün, vücut tipinin bir kişinin kendisiyle ilgili algısını nasıl değiştirebileceği konusunda kendisine yeni bir bakış açısı kazandırdığını açıkladı.

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