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‘Organize’ rötar
‘Organize’ rötar
Daha önce 1 Ocak'ta vizyona gireceği duyurulan Organize İşler 2, rötar yapacak. 
Kültür Sanat 24 Aralık 2018 - 11:55

Yeni yılla birlikte izleyici karşısına çıkacağı beklenen ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin vizyon tarihi ertelendi. Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı, hem yönetmenliğini üstlendiği, hem de başrolünde yer aldığı filmin yapımcılığını yapan BKM'nin salon işletmecileriyle halen müzakere ettiği ve vizyon tarihinin ertelenme nedeninin de bu olduğu öğrenildi.

Vizyon tarihi henüz netleşmeyen ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral paylaşıyor.


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