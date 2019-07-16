Gözaltına alınan Orhan Aydın’dan ilk açıklama: ‘Kabul edilemez!’

Aydın, Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali için gittiği Urla’da gözaltına alındı. Orhan Aydın’ın iktidara yakın yazar Esra Elönü’nün suç duyurusu sonucu Gaziosmanpaşa Savcılığı’nca açılan dava kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

‘KABUL EDİLEMEZ!’

Serbest bırakılmasının ardından sozcu.com.tr’ye açıklama yapan Aydın, ifade vermek için gözaltına alındığını ve 7 saat nezarette kaldığını belirterek, “Bu, adaletin ne duruma geldiğinin göstergesidir. IŞİD gibi doğaya, çevreye, insanlığa düşman bir katil örgütü öven bir tweet’le ilgili yaptığım paylaşım, gösterdiğim reaksiyon için açılan bu dava kabul edilemez. Ben bu coğrafyada 47 yıldır sanat üretiyorum” dedi.