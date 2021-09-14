Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu

28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri, sinema yazarı Sevin Okyay ile görüntü yönetmeni Ertunç Şenkaya verildi. Töreninin ardından sanatçı Birsen Tezer, konser verdi.

Mehmet SERBES

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Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28’inci kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali dün yönetim kurulunun Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

Festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenirken, akşam saatlerinde bir otelde Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni düzenlendi.

Sinema Yazarı Sevin Okyay, ödülünü Adana Valisi Süleyman Elban’dan aldı. Bir süre önce hayatını kaybeden Festival Direktörü Kadir Beycioğlu’yla son konuşmasını aktaran Okyay duygularını, “Kadir Beycioğlu’nu saygıyla anıyorum. Çok özleyeceğiz. Hiçbir zaman unutmayacağım. Kadir telefon etmişti ödül için. Hep burada olacağına inanıyorum. Ruhu burada olacak. Kadir hep bizimle olsun” diyerek dile getirdi.

“ÖDÜLÜMÜ BENİ SEVENLER ALSIN”

Orhan Kemal Emek Ödülü’nün bir diğer sahibi Ertunç Şenkay rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. Şenkay adına ödülü, uzun yıllar birlikte çalıştığı can dostları Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Güven Kıraç, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’dan aldı. Menderes Samancılar, “Ertunç Şenkay'ın ciddi sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Dileğimiz bir an önce iyileşmesi. Ödülü ‘Beni sevenler alsın’ dedi. Gerçekten kameranın arkasında bir cambaz nasıl çalışır öyle çalışırdı. İşine aşık biri. Orhan Kemal’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. 72. Koğuş filmini ne şartlarda çektiğini bilirim. Böyle bir dostla uzun bir yolculuk yapmanın gururunu yaşıyorum. En yakın zamanda aramıza dönmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“O BİR SİHİRBAZ”

Güven Kıraç ise, “Çok uzun zaman geçirdim Ertunç ağabey ile. Bir sihirbaz kendisi. Geceyi gündüze çevirirdi. Selamlar ve sevgiler buradan dostumuza. Posta güvercini olarak ödülünü taşıyacağız. Ferhan Şensoy ve Kadir Beycioğlu’nu da saygıyla anıyorum” dedi.

“SİNEMA İNSANI BENCİLLİKTEN UZAKLAŞTIRIR”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şunları söyledi: “Çağdaş insan için vazgeçilmez bir unsur olan sanatın önemini Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk defalarca dile getirmiştir. ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca sinemanın insanlar ve dünya barışı üzerindeki etkiyi bir başka deyişle şöyle dile getirmiştir: ‘Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir.’Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık olduğu ehemmiyeti vermeliyiz.”

Başkan Zeydan Karalar konuşmasının son bölümünde hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan, Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ve Ferhan Şensoy’u saygı ve rahmetle andı.

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk: “Altın Koza çocukluğumun festivali. Burası Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Yılmaz Güney’in kenti. Sinema bir şenliktir, sinema hayattır. Kaybettiklerimize selam olsun. Ferhan Şensoy'u, Kadir Beycioğlu’nu anacağız. Bir hafta boyunca sinema konuşacak Adana. Gökyüzüne selam göndereceğiz kaybettiklerimiz için.”

Jüri Başkanı Tilbe Saran: “Jüride olmak çok heyecanlı bir görev. Festival havası özlediğimiz bir şey. Uzun zamandır pandemi nedeniyle o büyülü dünyalara birlikte dalmayı o kadar özledik ki. Sizlere çok neşeli, harika bir festival diliyorum.”

Törenin ardından sanatçı Birsen Tezer, konser vererek davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.