Oz dizisi yıldızı Granville Adams hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran HBO'nun popüler dizisi Oz'un oyuncusu Granville Adams kanserle verdiği savaşı kaybetti. Ünlü isim, 58 yaşında hayata veda etti.

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Yayımlandığı 1997-2003 yılları arasında döneme damga vuran hapishane dizisi Oz’da canlandırdığı Zahir Arif karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Granville Adams, 58 yaşında hayatını kaybetti.

HBO’da yayınlanan Oz dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Adams’ın ölümünü dizinin baş yapımcısı Tom Fontana, Instagram hesabından “İyi geceler tatlı prens, melekler şarkı söylüyor” mesajıyla duyurdu.

ARKADAŞLARI MASRAFLARINA DESTEK VERMİŞTİ

Adams’ın “Oz” dizisindeki rol arkadaşı Dean Winters ise “Gülümsemesi bulaşıcıydı, kahkahası sarhoş edici. Asla ama asla kimse hakkında kötü konuşmadı. Güzel bir ruh, özleneceksin arkadaşım. Sen benim kardeşimsin ve seni tanıdığım için daya iyi bir insanım, huzur içinde uyu” paylaşımında bulundu.

Yine “Oz”dan Kirk Acevedo da Twitter hesabından “Kanserle uzun bir savaştan sonra bugün kardeşimi kaybettim.” ifadelerinde bulundu.