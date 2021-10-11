Oz dizisi yıldızı Granville Adams hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran HBO'nun popüler dizisi Oz'un oyuncusu Granville Adams kanserle verdiği savaşı kaybetti. Ünlü isim, 58 yaşında hayata veda etti.
Yayımlandığı 1997-2003 yılları arasında döneme damga vuran hapishane dizisi Oz’da canlandırdığı Zahir Arif karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Granville Adams, 58 yaşında hayatını kaybetti.
HBO’da yayınlanan Oz dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Adams’ın ölümünü dizinin baş yapımcısı Tom Fontana, Instagram hesabından “İyi geceler tatlı prens, melekler şarkı söylüyor” mesajıyla duyurdu.
ARKADAŞLARI MASRAFLARINA DESTEK VERMİŞTİ
Adams’ın “Oz” dizisindeki rol arkadaşı Dean Winters ise “Gülümsemesi bulaşıcıydı, kahkahası sarhoş edici. Asla ama asla kimse hakkında kötü konuşmadı. Güzel bir ruh, özleneceksin arkadaşım. Sen benim kardeşimsin ve seni tanıdığım için daya iyi bir insanım, huzur içinde uyu” paylaşımında bulundu.
Yine “Oz”dan Kirk Acevedo da Twitter hesabından “Kanserle uzun bir savaştan sonra bugün kardeşimi kaybettim.” ifadelerinde bulundu.
Granville Adams, 1997-2003 yılları arasında HBO’da yayınlanan hapishane dizisi Oz’da Zahir Arif karakterini canlandırmıştı. Ayrıca Homicide: Life on the Street’te polis memuru Jeff Westby karakterine hayat vermişti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Adams’ın masraflarını Oz dizisindeki arkadaşları Fontana ve Winters üstlenmişti. Adams, 2020’nin Aralık ayında kanser olduğunu hastanede çekilmiş bir fotoğrafıyla sevenlerine duyurmuştu.