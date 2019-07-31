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Pantolon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre pantolon mu, pantalon mu?
Pantolon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre pantolon mu, pantalon mu?
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘pantolon’dur. Pantolon mu, pantalon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 31 Temmuz 2019 - 08:51

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘pantolon'dur.

PANTOLON NE DEMEK: Belden başlayan ve genellikle paçaları ayak bileklerine kadar inen giyecek.

PANTOLON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “pantolon, pantalon” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı pantolon şeklinde olmalıdır.

pantul, pantol, pantalon (Yanlış kullanım)
pantolon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Pantolonunun ütülü olmasına ayrı bir özen gösterirdi.”

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