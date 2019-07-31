Pantolon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre pantolon mu, pantalon mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘pantolon'dur.
PANTOLON NE DEMEK: Belden başlayan ve genellikle paçaları ayak bileklerine kadar inen giyecek.
PANTOLON NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “pantolon, pantalon” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı pantolon şeklinde olmalıdır.
pantul, pantol, pantalon (Yanlış kullanım)
pantolon (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Pantolonunun ütülü olmasına ayrı bir özen gösterirdi.”