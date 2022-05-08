Prens Harry ve Meghan Markle ne kraliyete ne de Netflix’e yaranabiliyor

Buckingham Sarayı personeli, Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı şerefine düzenlenen Platin Jübile etkinliklerine katılmayı planlayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın peşlerinde getirecekleri Netflix kameralarını engellemeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinlikleri şimdiden akıllarda kalacak pek çok olaya şahitlik edeceğe benziyor.

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılıp Amerika’ya yerleşen Kraliçe Elizabeth’in torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın da bu sene Platin Jübile etkinliğine katılması bekleniyordu.

Ancak Daily Mail’in haberine göre, kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra kişisel projelerine ağırlık veren ve Netflix, Spotify gibi önemli platformlarla milyon dolarlık anlaşmalar imzalayan Harry ve Meghan, Platin Jübile kutlamalarına dijital yayın platformu Netflix’in ekibiyle katılmak istiyor.

SARAY İSTEMİYOR

Harry ve Meghan, son olarak Hollanda’da düzenlenen Invictus Games’te görüldü. Gazi, yaralı, hasta asker erkekler ve kadınlar için düzenlenen uluslararası bir spor yarışması olan Invictus Games, bu sene Netflix tarafından “Invictus’un Kalbi” ismiyle belgesele çekildi.

Yine Netflix ekibiyle İngiltere’deki Platin Jübile etkinliklerine gitmeyi planlayan ikilinin bu hamlesi, saraya yakın kaynaklar tarafından kötü karşılandı. Bir çekim ekibinin etkinlikte yer almasının aile arasında gerginlik yaratacağından endişe duyuluyor.



Sun’a konuşan bir kaynak, “Netflix ekibinin film çekmek için Buckingham Sarayı’na gidemeyeceğini kabul etseler bile, çeşitli sorunlara neden olabilirler, en azından büyük bir dikkat dağınıklığı yaratabilirler” dedi.

Harry ve Meghan’ın, İngiltere’de gerçekleşecek bu özel etkinliğe milyon dolarlık anlaşmalar yaptığı Netflix’i götürmeyi büyük bir fırsat olarak görmesi kimse için sürpriz değil.

NETFLIX DE HOŞNUTSUZ

Ancak Harry ve Meghan’ın Netlix tarafını da çok memnun edemediği çeşitli kaynaklar tarafından bildiriliyor.

Netflix yöneticilerinin, Harry ve Meghan ile devasa bir anlaşma yapmalarına rağmen çiftin rakip televizyon ağlarına bomba röportajlar verme kararından bıktığı söyleniyor.

The Mail on Sunday, geçen ay Prens Harry’nin Windsor Şatosu’nda babaannesi Kraliçe II. Elizabeth ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını NBC’ye verdiği bir röportajda açıklamasının, Netflix’te “gerçek bir rahatsızlık duygusu” yarattığını aktardı.

Üstelik, bu açıklama gerçekleştiği sırada, çift, Invictus Games’te Netflix tarafından belgesele çekiliyordu.

Netflix tarafından bir kaynak, “Netflix, belgesel için Prens Harry’nin Kraliçe’yi ziyaretiyle ilgili ilk yorumları çok isterdi. Başka bir yayıncıya gönderildiği için gerçek bir rahatsızlık duygusu yaşandı” dedi.

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