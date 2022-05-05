“Meghan Markle, asla kayınvalidesi Prenses Diana gibi olamayacak”

Vanity Fair'in eski editörü Tina Brown, 40 yaşındaki eski oyuncu ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ı eleştirmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni kitabı “The Palace Papers”ı konuşmak için ITV’deki bir TV programına katılan Vanity Fair’in eski editörü Tina Brown, Prens Harry ile evlenerek İngiliz Kraliyet Ailesi’ne katılan ve 2020 yılında Kraliyet görevlerini bırakan Meghan Markle’ın “aile içerisindeki rolünü anlamadığını” iddia etti.

Daily Mail’in haberine göre, Meghan Markle’ın, merhum kayınvalidesi Prenses Diana gibi “dünya çapında sevilen bir süperstar” olmaya çalıştığını iddia eden Brown, Markle’ın yapması gereken birçok adımı atladığını söylüyor.

1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana’nın dünya genelinde bu kadar sevilen ve sayılan bir insan olmadan önce, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin çeşitli kuralları ve ritüelleri için “köpek gibi çalıştığını ve sıkıcı görevleri yerine getirdiğini” dile getiren Brown, Markle’ın da bu yollardan geçmesi gerektiğini ama kendisinin bunu anlamadığını belirtiyor.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR İKON OLMAK İSTEDİ”

Brown, “kayınvalidesi gibi ‘dünya çapında bir ikon’ olmak istedi ama Kraliyet’teki rolünü, amacını anlayamadı. Aileye girebilmesi onun için büyük bir başarıydı, ama yapmak istediği bir şey değildi.”



“Kraliyet Ailesi’ne katıldığında başına gelecekleri yanlış anladı. Saray yaşantısını ihtişamlı buldu ve Prenses Diana’yı ikonik bir yıldız olarak gördü, ancak Diana’nın 16 ya da 17 yıl boyunca içinde ‘köpek gibi’ çalıştığını unuttu. Bilindiği üzere, İngiliz Kraliyet Ailesi çok sayıda sıkıcı görev yapıyor” dedi.

37 yaşındaki Prens Harry ile evlenerek İngiltere'ye yerleşen ve kraliyet ailesine katılan Meghan Markle, 2020 yılında şaşırtıcı bir karar alarak eşiyle birlikte ABD'ye yerleşmişti.

İlginizi Çekebilir 'Meghan Markle, kraliyet ailesini ticari bir yer olarak gördü'

İlginizi Çekebilir Meghan Markle'a üzücü haber... Netflix, projesini iptal etti