SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Koronavirüs salgını nedeniyle ödül töreni online yapılırken, açılış konuşması ve ödül kazanan oyuncuların önceden kaydedilmiş konuşmaları yayınlandı. Tüm tören yaklaşık bir saat sürdü.
SAG Ödülleri, Oscar'ın da habercisi olduğu için sinema dünyası için ayrı bir öneme sahip. Son on yılda SAG'ın en büyük ödülünü kazanan filmlerden beşi, en iyi film Oscar’ını almaya da hak kazandı. The Trial of the Chicago 7'ın Altın Küre ve Amerikan Senaryo Yazarları Birliği Ödülleri'nden elinin boş dönmesinden sonra SAG'da kazandığı bu başarı Oscar için de umut oldu.
GECENİN YILDIZLARI
Viola Davis'in en iyi kadın oyuncu, Chadwick Boseman'ın en iyi erkek oyuncu ödüllerini kucakladığı gecenin kazananları ise şöyle:
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn, “Minari”
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”
Dublör Performansı: Wonder Woman 1984
En İyi Toplu Performans: The Trial of the Chicago 7 (Şikago Yedilisi'nin Yargılanması)
Televizyon kategorisinde;
Drama Dalında En İyi Toplu Performans: The Crown
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Gillian Anderson (The Crown)
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jason Bateman (Ozark)
Komedi Dalında Toplu Performans: Schitt's Creek
Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Catherine O'Hara (Schitt's Creek)
Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)
Mini Dizi/TV Filmi
Kadın Oyuncu: Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)
Erkek Oyuncu: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)
Dublör Performansı: The Mandalorian