SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Koronavirüs salgını nedeniyle ödül töreni online yapılırken, açılış konuşması ve ödül kazanan oyuncuların önceden kaydedilmiş konuşmaları yayınlandı. Tüm tören yaklaşık bir saat sürdü.

SAG Ödülleri, Oscar'ın da habercisi olduğu için sinema dünyası için ayrı bir öneme sahip. Son on yılda SAG'ın en büyük ödülünü kazanan filmlerden beşi, en iyi film Oscar’ını almaya da hak kazandı. The Trial of the Chicago 7'ın Altın Küre ve Amerikan Senaryo Yazarları Birliği Ödülleri'nden elinin boş dönmesinden sonra SAG'da kazandığı bu başarı Oscar için de umut oldu.

GECENİN YILDIZLARI

Viola Davis'in en iyi kadın oyuncu, Chadwick Boseman'ın en iyi erkek oyuncu ödüllerini kucakladığı gecenin kazananları ise şöyle:

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn, “Minari”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Dublör Performansı: Wonder Woman 1984

En İyi Toplu Performans: The Trial of the Chicago 7 (Şikago Yedilisi'nin Yargılanması)



Televizyon kategorisinde;

Drama Dalında En İyi Toplu Performans: The Crown

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Gillian Anderson (The Crown)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jason Bateman (Ozark)

Komedi Dalında Toplu Performans: Schitt's Creek

Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mini Dizi/TV Filmi

Kadın Oyuncu: Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)

Erkek Oyuncu: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Dublör Performansı: The Mandalorian