Sanatçı Ali Gürlü yaşamını yitirdi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan TRT Halk Müziği sanatçısı, radyo programcısı Ali Gürlü 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ali Gürlü için 23 Ağustos Cuma günü saat 11.00’da TRT İstanbul Radyosu önünde tören yapılacak.

ALİ GÜRLÜ KİMDİR?

1947 yılında Eskişehir Mahmudiye'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966 yılında TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak, İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. Üç yıl süren bir eğitimden sonra askerlik görevini de tamamladı ve 1970 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albümleri olan ve 1997 yılında emekli olan usta sanatçı, TRT ekranlarında televizyon programları yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.