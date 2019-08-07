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Selçuk Balcı’nın tweet’lerine baktılar, konserini iptal ettiler
Selçuk Balcı’nın tweet’lerine baktılar, konserini iptal ettiler
İstanbul seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Selçuk Balcı'nın Malatya'daki konseri iptal edildi.
Kültür Sanat 7 Ağustos 2019 - 16:17

BirGün’den Burak Abatay’ın haberine göre, Selçuk Balcı’nın 24-30 Ağustos tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Malatya Şenlikleri’nde 25 Ağustos’ta yapılması planlanan konseri iptal edildi.

Balcı, yaptığı açıklamada kendisine yönelik, “Sponsorlar şenlikten çekildi, bu nedenle konseri iptal edelim” talebinin geldiğini, kendisinin de bunun üzerine, “Ücrete gerek yok, para istemiyoruz, yeter ki Malatya halkıyla buluşalım” diye cevapladığını anlattı. Bunun üzerine organizatörlerin kendilerine “Bizi de anlayın, protokol baskısı yiyoruz” şeklinde bir mesaj ilettiğini anlatan Balcı, “Twitter'daki paylaşımlarımı incelemişler. Milletvekilleri ve belediye de istememiş konser vermemi” dedi.

‘HALKA KARŞI YAPILMIŞ BİR AYIP’

Balcı, karar ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı: “Karar aslında halka karşı da yapılmış bir ayıptır. Malatya'da büyük bir kitlemizin olduğunu biliyorlar. Sponsorlar çekildi madem ama sadece bize mi çekildi? Diğer konserler devam edecek. Ancak bizimki, İmamoğlu'na verdiğim destek sebebiyle iptal ettirildi.”

Organizasyonu yapan Gökçen Yılmaz Akademisi ise konserin iptal edilmediğini söyledi.

Balcı, iki kez yapılan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nu desteklemiş ve bu yönde tweet’ler atmıştı.

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