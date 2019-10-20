Sevim Kaya’nın ilk kişisel sergisi: Alt – Üst – Her Yer

Derinlere baktığımızda köklerin toprağın altında ağır ağır salınımları büyüleyici bir dünyanın kapılarını açıyor.

Yeryüzüyle ilişki kurduğu noktada bizi başka bir dünya karşılıyor ve üzerinde detay çalıştığım bitkilerin mikro görüntüleri bir bütün olarak varoluş sürecini betimliyor.

Tamamen doğayla eş zamanlı bir süreç.

Gerçekliği yansıtmak yerine bitkilerin dünyasına kapı açtığımızda olaylar daha görkemli bir hal almaya başlar ve doğanın sığ bir temsili olmaktan öteye gider ve dönüşüm yer çekiminin etkisiyle yeni bir varoluş çabası haline gelir.