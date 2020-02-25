Sol Yayınları’nın kurucusu Muzaffer İlhan Erdost vefat etti

Marksist klasikleri yayınlayan Sol Yayınlarının kurucusu ve sahibi, yazar Muzaffer İlhan Erdost, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 87 yaşında yaşamını yitirdi. Erdost, Deniz Gezmişlerin avukatı Halit Çelenk'in geçen hafta vefat eden eşi Şekibe Çelenk’in cenaze törenine katılmış ve bir konuşma yapmıştı.

Muzaffer Erdost, 12 Eylül darbesinden sonra, 7 Kasım 1980'de gözaltına alınan ve işkence sonucu öldürülen İlhan Erdost’un da ağabeyiydi.

MUZAFFER İLHAN ERDOST KİMDİR?

Asıl adı Muzaffer Erdost'tur. 1932 yılında Tokat'ın Artova ilçesinde doğmuştur. Kardeşi İlhan Erdost’un 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Mamak Askeri Cezaevi’nde dövülerek öldürülmesinin ardından, adına kardeşi İlhan’ın adını ekleyerek, “Muzaffer İlhan Erdost” ismini kullanmaya başladı.

1956’da Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Pazar Postası’nı yönetti (1956-1958). Ulus gazetesinde çalıştı (1958-1963). 1958’de Açık Oturum Yayınları’nı, 1965’te Sol Yayınları’nı kurdu ve yönetti.

‘İKİNCİ YENİ’NİN İSİM BABASI

Erdost, şiir, öykü, deneme ve eleştiriler yazdı. Yazılarında, toplumsal sorunlar, Türkiye ve Osmanlı tarihi, tarım, faşizm ve demokrasi konularına daha ağırlıklı eğildi.

Şiir dünyasının da önemli bir ismi olan Erdost, İkinci Yeni akımının da isim babasıydı.