Süt Lekesi’nin tanıtımı yapıldı

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Yayınevinin samimi ve keyifli atmosferinde gerçekleştirilen etkinliğe Güneri Civaoğlu, İsmail Küçükkaya, Akif Beki gibi gazetecilerin yanı sıra aralarında Ahmet Güneştekin, Selen Görgüzel, Feryal Gülman, Berrin Zorlu, Ece Kırmızıgül, Murat Saygı, Murat Taviloğlu, Yalçın Ayaydın, Elif Dürüst gibi iş ve kültür-sanat dünyasından davetliler katıldı.

EĞİTİM VE TEDAVİ KİTABI OLSUN

Kitabıyla önyargıları yıkmak, iyilik-kötülük kavramları üzerine insanların düşünmesini sağlamak ve kişilerin karşılarındaki insanları kötü diye yargılamamasını, kötü denilen insanların yaptıklarının arkasında mutlaka bir travma geçmişi olduğunu öğretmek istediğini ifade eden Esra Ezmeci, kitabının bir eğitim ve tedavi kitabı olmasını dilediğini belirtti.