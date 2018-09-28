Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Süt Lekesi’nin tanıtımı yapıldı
Süt Lekesi’nin tanıtımı yapıldı
Uzm. Klinik Psikolog Esra Ezmeci’nin yazdığı psikolojik roman Süt Lekesi, Destek Yayınları’nın Nişantaşı’ndaki ofisinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle basına ve kamuoyuna tanıtıldı.
Kültür Sanat 28 Eylül 2018 - 09:01

Yayınevinin samimi ve keyifli atmosferinde gerçekleştirilen etkinliğe Güneri Civaoğlu, İsmail Küçükkaya, Akif Beki gibi gazetecilerin yanı sıra aralarında Ahmet Güneştekin, Selen Görgüzel, Feryal Gülman, Berrin Zorlu, Ece Kırmızıgül, Murat Saygı, Murat Taviloğlu, Yalçın Ayaydın, Elif Dürüst gibi iş ve kültür-sanat dünyasından davetliler katıldı.

EĞİTİM VE TEDAVİ KİTABI OLSUN

Kitabıyla önyargıları yıkmak, iyilik-kötülük kavramları üzerine insanların düşünmesini sağlamak ve kişilerin karşılarındaki insanları kötü diye yargılamamasını, kötü denilen insanların yaptıklarının arkasında mutlaka bir travma geçmişi olduğunu öğretmek istediğini ifade eden Esra Ezmeci, kitabının bir eğitim ve tedavi kitabı olmasını dilediğini belirtti.

dsc02050
Son güncelleme: 14:05 - 28.09.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler