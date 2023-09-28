Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence’ın son hali alay konusu oldu

Dünyaca ünlü aktris Jennifer Lawrence, bu hafta katıldığı bir moda etkinliğindeki görünümüyle herkesin dikkatini çekti.

Sozcu.com.tr

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33 yaşındaki ABD’li oyuncu Jennifer Lawrence, Christian Dior İlkbahar/Yaz 2024 koleksiyonuna açık bluz ve koyu renk pantolon giyerek katıldı. İç çamaşırı giymeyen ve gömleğinin düğmelerini açmış bir halde poz veren Lawrence, meraklı bakışların odağında yer aldı.

Bununla beraber, ünlü aktrisin yüzü, normal haline göre son derece şiş ve dolgun göründüğü için kamuoyunun ve sosyal medyanın dikkatini çekti.

Bazıları Lawrence’ın yüz dolgusu yaptırmış olabileceğini düşünürken bazıları da geçen şubat ayında anne olan yıldızı savundu.

Sosyal medya üzerinden yorum yapan bir hayranı, “Asla estetik ameliyata ihtiyacı olmadı!” derken başka biri de, “Jennifer her zaman muhteşemdir. Estetik ameliyat olduğunu kim söyledi? Yakın zamanda bir bebeği olmadı mı? Bu fotoğraflarda yüzünde bebekten kaynaklanan bir değişimi taşıyor olması mümkün” diye savundu.

Oscar ödüllü yıldız, 2012’den bu yana Dior’un elçisi ve modaevinin son etkinliğine Charlize Theron ve Jenna Ortega’nın da aralarında yer aldığı yıldızlarla birlikte katıldı.

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