Ünlü yazar Amazon’a savaş açtı

Çember, Ne Nedir?, Hızımızı Tadacaksınız, Kral İçin Hologram gibi kitaplarıyla tanınan ünlü yazar Dave Eggers, son eserinin Amazon tarafından satılmasını engelleyerek teknoloji devine savaş açtı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu ay Eggers, satışlarda düşüş yaşama riskini de göze alarak The Every’nin ciltli baskısının ABD’de Amazon’dan satın alınamayacağını söyledi.

Amerikalıların bu kitabı alabilmek için doğrudan kâr amacı gütmeyen yayınevi McSweeney’den sipariş vermeleri veya yerel bağımsız kitapçıları ziyaret etmeleri gerekecek.

Eggers, 2002’de ilk romanı You Shall Know Our Velocity ile Amazon’u bir kez daha atlatmıştı, ancak sürecin artık çok daha zor olduğunu söyledi. Vanity Fair’e verdiği demeçte, “Her distribütörün onlarla bir ilişkisi var, öyle ki bir kitap dağıtırlarsa Amazon aracılığıyla dağıtılması gerekir” dedi.

Eggers sözlerine şu şekilde devam etti: “Distribütörümüz Baker & Taylor ile bunu nasıl mümkün kılacağını bulmamız haftalarımızı aldı. Birçok insanın kitap satın alma yönteminin büyük bir kısmını elinden alıyorsunuz, bunu almak için çevrimiçi ‘şimdi satın al’ düğmesinin dışında biraz daha fazla çaba sarf etmeleri gerekecek.”

Eggers, bu hareketle daha fazla insanı ana caddelere bakmaya ve satış yapmayı bekleyen ufak kitapçı bulmaya yönelteceğini umduğunu söyledi: “Bu, küçük bir jest ama daha çok, McSweeney’i mümkün kılan kitapçılarla ortak olmanın bir yolu çünkü onlar olmasaydı biz de olmazdık” dedi.

İlginizi Çekebilir Andy Warhol ve Jean-Michel Basquiat'ı bir araya getiren eser 20 milyon dolara satışa çıkacak

İlginizi Çekebilir Ölümünün 10. yılında yürek burkan mesaj