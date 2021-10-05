Andy Warhol ve Jean-Michel Basquiat’ı bir araya getiren eser 20 milyon dolara satışa çıkacak

New York'taki bir sonraki Christie's müzayedesinde sanat dünyasının iki ikonik ismi bir araya geliyor. Jean-Michel Basquiat'ın Andy Warhol imzalı 1982 tarihli tablosu, tahmini 20 milyon dolara açık artırmaya çıkacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü pop art yaratıcısının Basquiat portresi; gümüş lekelerle bezenmiş turuncu bir tuval üzerine siyah mürekkeple serigrafiyle kaplandı. Parça, Warhol’un oksidasyon sürecini kullanarak yarattığı birkaç sanat eserinden biri. Yöntemi 70’lerin sonlarında keşfetti ve alışılmadık bir boyama deseni oluşturmak için tuvallere idrar yapmak gibi deneyler yaptı.

Portrenin şu anki sahibi, dergi yayıncısı Peter Brant, esere yaklaşık 20 yıl önce New York’taki bir galeride rastlamıştı. Tabloyu dünya çapında seyahat etmesi için ve ayrıca 2018’de Whitney Müzesi’nin Warhol sergisi için ödünç verdi.

Christie’s eserle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Brooklyn’den Çin’e, Basquiat yeni bir nesli simgeliyor ve Warhol bunu herkesten önce fark etti. Şöhret, şan ve trajediyi yakalama konusundaki eşsiz yeteneği bu portrede doruğa çıkıyor.”

Christie’s açık artırmayı duyurmak için sosyal medyadan kısa bir video da paylaştı:

View this post on Instagram Christie’s (@christiesinc)’in paylaştığı bir gönderi

Yayınlanan günlüğüne göre Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat ile ilk kez 4 Ekim 1982’de Greenwich Village sokaklarında boyalı tişörtler satarken karşılaştı. Aynı zamanda iki sanatçı arasında sıkı bir dostluk başladı.

Resim, kasım ayında satışa çıkmak üzere New York’a gitmeden önce 7 Ekim – 10 Ekim tarihleri arasında Christie’s Hong Kong’da sergilenecek.

İlginizi Çekebilir Andy Warhol tablosu 4.7 milyon dolara satıldı

İlginizi Çekebilir Dubai'de sergilenen Michelangelo'nun Davut heykeli sanat dünyasını karıştırdı